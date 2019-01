Il Crotone guarda alla Serie C ed in Calabria, secondo quanto raccolto da TMW infatti il club pitagorico ha nel mirino Allan Blaze. Il 24enne esterno sinistro francese, scuola Genoa, è uno dei punti fermi del Rende da un anno e mezzo e potrebbe fare il salto di categoria in questa fase finale della sessione invernale di mercato.