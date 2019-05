TMW - Crotone, piace Tounkara della Lazio. C'è anche la Juve Stabia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'avventura in Slovacchia con la maglia del Michalovce torna a muoversi il mercato attorno al nome di Mamadou Tounkara. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'attaccante classe 1996 di proprietà della Lazio è finito nel mirino di Cosenza e Juve Stabia. Tounkara (23) in carriera ha già vestito, sempre in prestito dalla società capitolina, le casacche di Crotone, Salernitana Flamurtari (club albanese) e Schaffhausen (club svizzero)