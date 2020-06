tmw Crotone, si prova a trattenere Benali e Marrone. Mazzotta verso il rinnovo, le ultime

Crotone sempre al lavoro sul mercato con il dg Raffaele Vrenna e il direttore sportivo Giuseppe Ursino. Contatti in corso con l’entourage di Benali, centrocampista che piace molto al Parma. L’obiettivo del club calabrese è il rinnovo del contratto e fare di Benali un riferimento anche per il futuro. Nei prossimi giorni possibili sviluppi, in un senso o nell’altro. Lavori in corso anche per trattenere Marrone, di proprietà del Verona. Così come Curado, il cui cartellino è del Genoa. Sul fronte rinnovi, verrà esercitata con ogni probabilità l’opzione per proseguire il rapporto con Antonio Mazzotta. E nelle prossime settimane potrebbe essere tempo di prolungamento per Crociata e Zanellato. Il Crotone è al lavoro, in campo e sul mercato...