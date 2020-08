tmw Crotone, Simy: "I miei 20 gol sono un traguardo collettivo. Nel calcio conta il gruppo"

vedi letture

Venti gol. Un traguardo non per tutti, ma per lui si. Simy ce l'ha fatta, si è laureato capocannoniere della Serie B 2019-2020 e ha portato il Crotone in A: un anno sicuramente da ricordare per l'attaccante.

Che ha così commentato questa stagione: "Si è chiusa una stagione difficile, ma abbiamo centrato tutti gli obiettivi di gruppo, ed esser divenuto capocannoniere è un traguardo importante non solo per me ma per tutta la società e la squadra: sono grato a tutti per l'aiuto che mi hanno dato. Avevo già segnato 20 gol in Portogallo, ma ripeto, l'importante nel calcio sono gli obiettivi collettivi: Simy è fatto così, non pensa al personale, ma al collettivo. Il singolo viene dopo, prima c'è il gruppo, la società, la tifoseria, l'insieme. Qui mi hanno sempre voluto bene, è un premio per tutti quello che ho raggiunto. E una dedica particolare la faccio a Sergio (Mascheroni, preparatore atletico dei calabresi scomparso in un tragico incidente in montagna lo scorso 2 ottobre, ndr) e alla sua famiglia, sarebbe stato contento di quello che abbiamo fatto".