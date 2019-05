© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Crotone a lavoro per la prossima stagione. È scattato il riscatto dal Genoa per Nicolas Spolli a salvezza acquisita. Il difensore farà parte del Crotone 2019/2020. Così come sta per rinnovare il contratto Simy, fino al 30 giugno 2022. Il Crotone programma il futuro. Spolli e Simy ancora in Calabria...