© foto di Federico Gaetano

Crotone a lavoro sul mercato. L’attaccante Claudio Spinelli torna al Genoa con sei mesi d’anticipo. Il Grifone gli troverà una nuova sistemazione, probabilmente in Argentina, per consentirgli di esprimersi al meglio e avere continuità. Il Crotone intanto vuole blindare Marcus Rohden, si lavora al rinnovo del contratto ma bisogna ancora trovare l’accordo tra le parti. Il profilo dello svedese è apprezzato dal Genoa, ma è da registrare l’interesse del Palermo. In casa rosanero spunta l’idea Rohden, che può diventare qualcosa di più nei prossimi giorni...