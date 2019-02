TMW - Dainelli: "Livorno, bicchiere mezzo pieno. Chiesa? Spero rimanga"

Fonte: Lorenzo Marucci

A margine della serata dedicata ai capitani della Fiorentina ha parlato ai microfoni di TMW l'attuale difensore del Livorno Dario Dainelli: "Il pari di Crotone? Un punto di continuità, è un periodo che stiamo facendo bene. Un pari a Crotone ci sta come risultato, magari in altre gare avremmo potuto ottenere la vittoria. Dobbiamo recuperare un inizio di stagione difficile ma vedo il bicchiere mezzo pieno. Cosa manca al Livorno? Come squadra dobbiamo mettercela tutta, personalmente spero solo di rientrare presto visto che non sto ancora benissimo. Poi cercheremo di chiudere il prima possibile per la salvezza. La Fiorentina? Per me è stato un orgoglio essere il capitano viola per 5 stagioni, anche perché sono stati anni entusiasmanti ottenendo risultati solo inizialmente inattesi. Quando sono andato via mi sono reso conto ancora di più di ciò che avevamo fatto e di quanto era forte quella Fiorentina. La squadra attuale? Sono arrivato nel 2004, ovvero 15 anni fa. In 15 anni la Fiorentina ha centrato l'Europa almeno 10 volte, quindi il lavoro della società è ottimo, anche se è chiaro che il tifoso voglia sempre di più. Questa è una squadra giovane e secondo me ha potenzialità importanti. Chiesa? Da tifoso spero che rimanga, sta dando tanto e potrebbe dare ancora di più. Può essere il fondamento di una squadra importante, la presenza di calciatori del genere convince a venire anche gli altri. La mancanza di un trofeo? Sarebbe una cosa importante. Con l'Atalanta in Coppa saranno partite difficili, ma sicuramente alla portata. La gara col Napoli? La Fiorentina può fare tutto, ha qualità. Come detto però essendoci tanti giovani servirà entusiasmo per spostare i risultati, la gara con la Roma insegna. Io futuro dirigente viola? Non saprei, intanto penso a far bene a Livorno perché vorrei finire la carriera in modo decoroso. Poi penserò al futuro. I difensori italiani giovani? Ce ne sono tanti con grandi qualità. Il campionato italiano è molto difficile però, soprattutto dal punto di vista mentale. Questo aspetto nei giovani può incidere ancora di più".