TMW - Dal Leicester al possibile ritorno in Italia: quattro club su D. Lorenzo

Davide Lorenzo aspetta una chiamata. L'esterno d'attacco classe 1994 vedrà scadere il suo contratto col Leicester nella giornata di domani ed è già pronto a ripartire per una nuova avventura professionale, magari nel suo Paese d'origine. Secondo quanto raccolto da TMW, Lorenzo e il suo entourage nelle ultime settimane avrebbero avuto infatti contatti con club di Serie B e Serie C: dal Perugia alla Pro Vercelli, passando per la pista estera Cadiz. Sondaggi informali che hanno coinvolto anche qualche squadra di massima divisione (Genoa in primis), col prodotto del settore giovanile di Torino e Juventus alla ricerca della piazza giusta per affermarsi e mostrare una volta per tutte le sue qualità.