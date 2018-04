TMW - Della Monica: "Vai Empoli. Che talenti Zajc e Bennacer"

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Della Monica ex attaccante dell'Empoli ha parlato nel corso dell'intervista a TMW anche della squadra toscana allenata da Andreazzoli. Che domani potrebbe festeggiare il ritorno in A. "Ho una gran simpatia per il presidente Corsi, per i tifosi e per la squadra. Ho visto l'Empoli con la Salernitana e con l'Avellino e mi è sembrata una gran bella formazione. Sono molto contento che stia per tornare in A. Ci sono giovani talentuosi: mi è piaciuto Zajc, gran giocatore davvero. Ma ho apprezzato anche Bennacer, ottima mezzala. E poi stravedo per Donnarumma: va tenuto in squadra anche quando gioca male perché fa sempre gol".