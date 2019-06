TMW - Di Molfetta piace in Serie B: quattro club sull'ex Vicenza

Fonte: Gianluigi Longari

Davide Di Molfetta (23) è nel mirino dei club di Serie B per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TMW, l'ala destra ex Vicenza interessa a Cittadella, Pisa, Livorno e Benevento. Nell'ultimo campionato di Serie C, il calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan ha collezionato 38 presenze complessive con due gol all'attivo.