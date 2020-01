BRESCIA-LAZIO 1-2 - 18' Balotelli, 42' rig. e 91' Immobile Strakosha 6 - Balotelli lo beffa da pochi passi, per il resto non deve compiere parate. Luiz Felipe 5 - Balotelli gli prende il tempo e gli va via in occasione del gol dell'1-0 Acerbi 7 - Sontuoso dietro, l'espulsione...