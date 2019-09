TMW - Ds Ascoli: "Felici del mercato fatto. De Feo? O Serie D o fuori lista"

© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

A parlare del mercato ormai concluso, in casa Ascoli, è il Ds Antonio Tesoro: "Mi ritengo molto soddisfatto del mercato fatto perché abbiamo centrato tutti gli obiettivi primari che ci eravamo prefissati. Abbiamo preso Padoin, che non sto a descrivere, e Alcantara che richiederà qualche mese di ambientamento ma è un investimento per le sue importanti prospettive, un materiale grezzo che va lucidato per far emergere le sue qualità, ma è già nell'Under 17 brasiliana: un importante colpo per la difesa. Siamo poi riusciti a portare a casa Gravillon, che è un giocatore di grande prospettiva, si è trasferito all'Inter per 10 milioni di euro ed è andato in prestito al Sassuolo per un milione con diritto di riscatto a 11, ha avuto poco spazio e noi siamo riusciti a inserirci. E' poi andato in porto lo scambio Fulignati-Leali, abbiamo ritenuto necessaria questa operazione, mentre, non essendo uscito Rosseti, abbiamo deciso di mandare a giocare Di Francesco per mettersi in mostra, e lo stesso Quaranta, che aveva bisogno di continuità: chiaro che se fosse usciti Rosseti, c'era stata la possibilità di prendere Ciciretti, ma non è andata così. Siamo comunque soddisfatti di quanto fatto".

Nota conclusiva sull'attaccante Gianmarco De Feo: "De Feo? O va nei dilettanti o starà fuori lista tutto l'anno. Ha rifiutato tutte le destinazioni possibili".