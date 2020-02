TMW - Ds Pordenone: "Per stare davanti, non dobbiamo più sbagliare"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

© foto di Uff. Stampa Pordenone

Tra le vere rivelazioni dello scorso campionato di Serie C, c'è stato sicuramente il Pordenone. Pluripremiato alla cerimonia degli Italian Sport Awards, che ha visto presenziare il responsabile dell'area tecnica neroverde Matteo Lovisa: "Anche raggiungere la salvezza all'ultima giornata sarebbe un ottimo traguardo per noi, poi ovviamente 35 punti nel girone di andata sono tanti ma nelle ultime tre gare ne abbiamo conquistato uno solo, quindi dobbiamo immediatamente riprenderci. Una neo promossa ogni anno fa sempre bene, lo dimostrano i campionati passati, ma seppur secondi la classifica è corta, non siamo distanti dai playout, e sabato ci aspetta una gara ostica, contro un Livorno che non può più sbagliare. Però nemmeno possiamo farlo, se vogliamo stare davanti".

Gli viene poi chiesto un commento sulla Salernitana, formazione che fece da apripista al torneo di B dei ramarri: "Ci sono tante formazioni importanti, come la Salernitana, che per me è organizzata per il secondo posto. Lotito? Viene spesso criticato, ma sa fare calcio, e i numeri parlano per lui".