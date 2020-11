tmw Ds Salernitana: "Crediamo alla A. Abbiamo giocatori di categoria, mica diciottenni..."

Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds della Salernitana Angelo Fabiani ha fatto il punto della situazione sui suoi, quando la gara contro la Cremonese - valida per l'8^ giornata del campionato - è ormai alle porte: “È un campionato da vivere di partita in partita. Fino all’ultima giornata non sai quali siano tanti dei traguardi da centrare. La B riserva sempre sorprese. Sarà il format indovinato dalla Lega che tiene vivo il campionato. La Serie A? Ci abbiamo sempre creduto. Una società vuole sempre ottenere il massimo. Poi in campo vanno i calciatori, sono loro che determinano le sorti in positivo o in negativo. Abbiamo sempre preso giocatori di categoria, mica diciottenni...”.