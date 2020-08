tmw E' il giorno di Corini: il Lecce lo attende oggi pomeriggio in città

Tutto fatto per l'arrivo Eugenio Corini al Lecce. Come infatti raccolto dalla nostra redazione, il tecnico ex Brescia arriverà alle 17:00 a Brindisi: poi l'incontro con il club per la sottoscrizione dell'accordo triennale.