tmw Empoli, addio con Antonelli. Il difensore rescinde il contratto

Oltre 200 presenze in Serie A e trafila nelle giovanili della Nazionale culminata poi con l'approdo nella Nazionale maggiore, ma il futuro di Luca Antonelli è tutto da scrivere. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il difensore ha rescisso il contratto che lo legava all'Empoli: il classe '87 diviene quindi uno svincolato di lusso per la categoria. E non solo.