TMW - Empoli, Adjapong può arrivare a prescindere dall'uscita di Veseli

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine Claud Adjapong, terzino classe ‘98 del Sassuolo, potrebbe sbarcare a Empoli a prescindere dall’uscita o meno di Frédéric Veseli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti il club toscano starebbe spingendo per chiudere con gli emiliani il trasferimento del nazionale U21 italiano senza aspettare di sistemare l’albanese come sembrava in un primo momento. Bucchi potrebbe così trovarsi con due terzini destri di ottimo livello per affrontare la prossima stagione di Serie B.