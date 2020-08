tmw Empoli, altri nomi per la panchina: valutato Calzona. Ma il Cagliari lo vuole come vice

Allontanati, probabilmente dopo un dietrofront di pensieri, i rumors che vogliono il Ds Pietro Accardi lontano dall'Empoli, per il club toscano è tempo di scegliere un nuovo tecnico, visto che l'addio con Pasquale Marino è praticamente certo.

Con la conferma di Accardi, però, stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, prenderebbe piede un nome diverso da quelli emersi nei giorni scorsi e legati all'addio con il direttore: la società avrebbe infatti valutato il profilo di Francesco Calzona, storico vice dell'attuale tecnico della Juve Maurizio Sarri che non seguì però l'allenatore dopo l'esperienza al Napoli, e con lui anche il vecchio staff di Sarri.

Ma siamo ancora nel campo delle valutazioni, soprattutto a seguito dell'esperienza non positiva con Roberto Muzzi, che arrivava per la prima volta in panchina dopo essere stato per anni il vice di Aurelio Andreazzoli. Non solo, su Calzona c'è il Cagliari, che lo integrerebbe nello staff del neo tecnico Eusebio Di Francesco come vice.