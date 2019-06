TMW - Empoli, Bucchi in arrivo. Cambi nella dirigenza azzurra

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Cambia l'Empoli, dopo la retrocessione. Cambia ma riparte da un nuovo progetto, come ha sempre fatto. Mai abbattersi ma ripartire. Con tanti cambiamenti, appunto, a partire dalla panchina. A spuntarla per la guida tecnica sarà Christian Bucchi, scelta vidimata da Fabrizio Corsi, presidente che come profilo tecnico del suo club ha sempre puntato allenatori come Bucchi: una linea precisa di gioco, una filosofia chiara, un'annata dopo la quale cerca riscatto. Così Bucchi-Empoli, dopo l'avventura di Benevento, è matrimonio che si farà.

Cambia la dirigenza Ha già di fatto salutato Riccardo Pecini, dovrebbe presto farlo anche Andrea Butti. Avrà un ruolo nuovamente centrale Pietro Accardi nelle scelte del calciomercato azzurro, il club potrebbe ristrutturare anche il compartimento scouting.