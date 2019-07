TMW - Empoli, cinque arrivi dal Palermo. Le ultime sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli a lavoro sul mercato con il ds Piero Accardi operativo su numerosi fronti per continuare il lavoro positivo svolto in questi anni e costruire una squadra competitiva. In arrivo cinque giocatori del Palermo, intese di massima raggiunte praticamente con tutti, in attesa ovviamente di conoscere l’epilogo delle vicende societarie dei rosanero. Stefano Moreo, Alberto Brignoli, Roberto Pirrello, Kevin Cannavò e Antonino Fradella (fresco di cambio di procura e quindi assistito dall’agente Francesco Salerno) sono virtualmente cinque giocatori dell’Empoli. Moreo si legherà agli azzurri per quattro anni più opzione, Pirrello per cinque, Brignoli firmerà un quadriennale, Cannavò un quinquennale e Fradella un triennale. L’Empoli si rinforza e mette gli occhi su Palermo. In attesa di sbloccare la cessione di Caputo al Sassuolo nella cui operazione le contropartite saranno Bandinelli e Gliozzi in prestito e Frattesi a titolo definitivo. Empoli a caccia di rinforzi, il mercato si scalda e il ds Accardi si muove...