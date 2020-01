© foto di Aurelio Bracco

Empoli al lavoro sul mercato. Il ds Piero Accardi si muove su più fronti per rinforzare la squadra. Può essere la settimana di Riccardo Fiamozzi che dovrebbe arrivare dal Lecce in prestito biennale. Vicino in prestito secco invece Gennaro Tutino. Mentre Ciciretti arriverà in prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A. L’Empoli continua a lavorare per La Mantia, si cerca l’accordo che ancora non c’è ma la sensazione è che il club di Corsi nei prossimi giorni aumenterà il pressing. Nessuna conferma, invece, al momento, sulle voci che accostano La Gumina al Pescara. L’ex Palermo dovrebbe restare in Toscana. L’Empoli si muove, il ds Piero Accardi è al lavoro sul mercato...