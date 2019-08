TMW - Empoli, domani firma Bajrami: cifre e dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nedim Bajrami all’Empoli, affare fatto. Il centrocampista arriva dal Grasshoppers in prestito oneroso (circa 300.000 euro) con obbligo di riscatto a circa 500.000 euro. Al giocatore contratto annuale più quattro dopo il riscatto. Un nuovo colpo per l’Empoli da parte del ds Accardi, grande protagonista del mercato sia in entrata che in uscita. E Bajrami è pronto per la nuova avventura in Toscana...