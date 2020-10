tmw Empoli, Fantacci verso una nuova avventura in Serie C: c'è la Juve Stabia

vedi letture

E' in arrivo una nuova avventura in Serie C per Tommaso Fantacci, trequartista di proprietà dell'Empoli, lo scorso anno in prestito alla Pistoiese. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW sul giocatore di Lucca ci sta lavorando la Juve Stabia.