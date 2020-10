tmw Empoli, in chiusura un doppio colpo: Matos dall'Udinese e Casale dall'Hellas

Doppio colpo in arrivo per l'Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club toscano è vicino alla chiusura con l'Udinese per l'approdo al 'Castellani' dell'ex Fiorentina Ryder Matos, mentre con l'Hellas per Nicolò Casale, centrale di difesa classe 1998.