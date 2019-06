TMW - Empoli, Laribi del Verona il prescelto per la trequarti

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Empoli a lavoro per rinnovare la rosa in serie B per tentare di dare subito l'assalto alla serie A. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per il ruolo di trequartista il club toscano ha scelto Karim Laribi, tunisino classe '91 dell'Hellas Verona.