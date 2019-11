Fonte: Luca Esposito

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

L’Empoli nella notte ha deciso di esonerare il tecnico Cristian Bucchi dopo la flessione della squadra nell’ultimo mese che ha portato i toscani fuori – al momento – dalla zona play off. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare anche l’ufficialità del divorzio con il club azzurro alla caccia di un sostituto valido per puntare al ritorno in Serie A. In pole fra i papabili, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe Davide Nicola la cui ultima avventura fu sulla panchina dell'Udinese lo scorso anno (15 partite fra novembre e marzo).