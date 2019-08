© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frederic Veseli dice no alla Turchia. Per adesso, il giocatore ha rifiutato l'ipotesi Denizlispor: il ragazzo non sarebbe convinto dalla destinazione, nonostante l'accordo con l'Empoli e una proposta economicamente vantaggiosa per le parti. Veseli resta in uscita. Ora servirà però un'altra porta...