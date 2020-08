tmw Empoli, nodo allenatore. Tutto dipenderà dal nuovo ds: Dionisi e Pecchia in pole

Un futuro ancora da scrivere per l’Empoli: di certo l’assetto societario e tecnico sarà molto diverso rispetto a quello visto sinora. Per la poltrona di direttore sportivo, il club ha messo nel mirino Roberto Gemmi del Pisa e l’ex Juventus U23 Filippo Fusco, il quale porterebbe in panchina Fabio Pecchia, avuto proprio nella seconda squadra bianconera. In caso di arrivo di Gemmi sarebbe invece profilo di Alessio Dionisi, vicino all’addio con il Venezia, quello preferito, anche se si guarda anche a Luca D’Angelo, che però il Pisa difficilmente libererà, e Stefano Sottili.