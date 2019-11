Fonte: Niccolò Ceccarini

Cambio in panchina in casa Empoli, con Cristian Bucchi da poco esonerato. Per il post, secondo quanto raccolto da TMW, è stato scelto Roberto Muzzi, ben noto all'ambiente azzurro: è stato infatti assistente tecnico di Aurelio Andreazzoli proprio a Empoli e poi anche al Genoa, oltre allenatore in seconda alla Roma sempre nell'era Andreazzoli.