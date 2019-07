Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Sembra voler "far spesa" in casa Palermo l'Empoli. Dopo la proposta quinquennale a Pirrello, il club toscano, secondo quanto raccolto da TMW, vorrebbe assicurarsi anche l'attaccante Kevin Cannavò, classe 2000 in forza alla Primavera rosanero.