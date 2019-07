TMW - Empoli, Pirrello ai dettagli. Spezia ed Entella ci provano

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Si avvicina a grandi passi una nuova avventura in Serie B per Roberto Pirrello, difensore classe 1996 in uscita dal Palermo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le parti sono ai dettagli, ma nelle ultime ore altre due società della cadetteria, nello specifico Spezia e Virtus Entella avrebbero effettuato dei tentativi per strappare il giocatore dalle mani dei toscani.