© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli a lavoro in uscita con il ds Accardi che si muove su più fronti per puntellare l’organico. Non solo Picchi e Più all’Arezzo, ma anche Benucci. Tre cessioni a titolo definitivo con il diritto di recompra a fare della società del Presidente Corsi. Lascia Empoli a titolo temporaneo invece Samuele Damiani: per lui pronta una nuova avventura alla Carrarese.