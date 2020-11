tmw Empoli, tutto su Lombardi: per il classe 2002 si va verso il primo contratto pro

Tra i talenti del settore giovanile dell'Empoli, con alle spalle anche qualche panchina in B nella passata stagione, c'è sicuramente Luca Lombardi, duttile attaccante mancino impiegabile sia come trequartista che come seconda punta.

E sul classe 2002, la società ha deciso di puntare: come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, gli azzurri sarebbero intenzioni a far firmare al giocatore il primo contratto da professionista, probabilmente su base triennale. Entro l'inizio della prossima settimana l'accordo.