Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, tra le possibili uscite in casa Empoli c'è Frederic Veseli. Il giocatore, assistito da Davide Bellantone, è un'ipotesi concreta per Salernitana, Cremonese e Trapani