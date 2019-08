TMW - Empoli, Veseli verso la Turchia. In arrivo Adjapong

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in settimana dovrebbero sbloccarsi due trattative in casa Empoli, una in uscita e l'altra in entrata. Si tratta di quelle relative a Frederic Veseli e Claude Adjapong. Il primo, classe '92, si trasferirà nei prossimi giorni al Denizlispor, squadra che milita nella Super Lig turca; il secondo invece, classe '98, arriverà dal Sassuolo per rinforzare la corsia destra di difesa. Per il nazionale U21 azzurro i toscani hanno battuto la concorrenza dell'Hellas Verona