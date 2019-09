TMW - Entella, Boscaglia: "È mancato solo il gol, nulla da dire ai ragazzi"

Fonte: Inviato a Chiavari (GE)

Dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia, il tecnico dell'Entella Roberto Boscaglia ha analizzato: "Non è arrivato il gol. La squadra ha costruito più di tutte le altre partite messe insieme. Non è arrivato il gol, a volte per imprecisione, per parate del portiere, una traversa. Il gol iniziale ci ha costretto a fare un altro tipo di gara lasciando qualche spazio all’avversario. La squadra però è stata sempre in partita, un po’ di nervosismo è arrivato, abbiamo cambiato qualcosa dopo il rosso a Maleh. Dobbiamo prendere per buono quello che è la prestazione, dobbiamo essere meno garibaldini quando costruiamo. Il primo gol non dobbiamo prenderlo: è stata una punizione regalata e abbiamo fatto girare l’avversario. Oggi alla squadra ho poco da dire"

Subito molto sulle palle inattive?

"Loro sono bravi, hanno buoni saltatori e tiratori. Noi abbiamo retto bene, a parte il primo gol dove abbiamo subito".

L’Entella non ha meritato questo risultato?

"Le cose vanno poi a mettersi apposto. La sconfitta non ci stava e per quello che abbiamo prodotto il pari ci stava stretto. Sono partite che nascono così e si deve lavorare".

La traversa di Schenetti arrivata dopo un’azione da manuale.

"Quando te lo consentono gli avversari. Loro lavorano molto sulla pressione, non è facile giocare contro il Venezia. Contro la Cremonese per esempio hanno fatto una grande partita".

Nella ripresa avete provato una difesa a tre.

"Con l’espulsione abbiamo provato ad usare gli esterni e lo abbiamo fatto molto bene".