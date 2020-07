tmw Entella, Boscaglia in contatto col Palermo: proposto accordo annuale con opzione

"C’è un contratto che lega l’Entella e Boscaglia, anche per la prossima stagione, ma nel calcio ho imparato che i vincoli non sono mai indissolubili, anche in presenza di accordi firmati. Sono un uomo di mondo e so quanto sia poco produttivo per un club tenere qualcuno controvoglia" con queste parole Antonio Gozzi, numero uno dell'Entella, ha ufficialmente aperto il tema legato alla panchina del club ligure in vista della prossima stagione. E' dunque tutto da definire il futuro di Roberto Boscaglia per il quale ieri vi abbiamo dato notizia della possibilità di un prolungamento di contratto fra le parti. Come detto dallo stesso Gozzi, però, per il tecnico siciliano c'è però anche l'ipotesi Palermo, società neopromossa in Serie C dopo il fallimento dell'estate 2019. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW sul piatto il club rosanero ha messo un accordo annuale con opzione per la stagione successiva, con l'idea di affidare il rilancio della formazione al tecnico siciliano. Decisivo sarà il contatto della prossima settimana fra l'Entella e Boscaglia, con il Palermo che attende fiducioso di strappare l'ok dell'allenatore.

Fabio Caserta della Juve Stabia e Fabio Pecchia ex Juve Under23 sembrano, infatti, al momento defilati in attesa di capire quale sarà la scelta dell'attuale allenatore dei Diavoli Neri.