tmw Entella, Caturano verso il definitivo addio. Può rimanere a Cesena

Dopo la stagione con il Cesena, e la volontà del club di trattenerlo, passi in avanti per la permanenza di Salvatore Caturano in bianconero. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, l’Entella non si sarebbe opposta all’addio definitivo dell’attaccante, ed è a un passo dall’accordo con i romagnoli per chiudere la trattativa.