© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà il Luca Mazzitelli day quello odierno. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il giocatore quest'oggi sarà a Chiavari, per firmare l'accordo con l'Entella, che ha chiuso con il Sassuolo la trattativa che porta in prestito in Liguria il classe '95. Nuova freccia nell'arco di mister Boscaglia.