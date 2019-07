Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Coppolaro dovrebbe vestire a breve la maglia dell'Entella. Secondo quanto raccolto da TMW, il difensore dell'Udinese, classe '97, è vicinissimo a passare in prestito in Liguria: chiusura della trattativa in via di definizione.