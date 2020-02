© foto di Federico Gaetano

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW , il difensore Filippo De Col, ora all'Entella, ha fatto il punto sul campionato ora in corso: "Diciamo che secondo me non dobbiamo metterci pressione da soli. Io, ripeto, ho trovato un gruppo coeso e pensiamo partita per partita. Questo è un campionato difficile. Non dobbiamo metterci pressione ma allo stesso tempo lottare con il coltello fra i denti come i miei compagni hanno fatto a Livorno. E' una squadra che non molla mai è questo è il punto di forza. Poi si tireranno le somme verso la fine della stagione, ma il primo obiettivo è la salvezza".