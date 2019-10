Fonte: Andrea Piras

Mirko Eramo, centrocampista dell'Entella, commenta in conferenza stampa il pareggio ottenuto in casa con il Trapani. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Devo dire che la partita l'avevamo preparata nel modo giusto. Abbiamo comandato la partita fin da subito. Abbiamo avuto diverse occasioni ma queste partite le devi chiudere. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare".

Manca un po' di fortuna o cattiveria?

"Non credo sia questione di cattiveria perché le azioni le creiamo. A volte entra, a volte no. Devo dire che noi siamo anche una squadra che le prime gare le ha vinte 1-0. Nello spogliatoio c'era tanto dispiacere".

Loro si sono schierati 4-2-4 nel finale.

"In campo non avevamo la sensazione che loro ci avessero creato pericoli. La partita è stata affrontata con l'atteggiamento giusto. Abbiamo provato a chiuderla ma non ci siamo riusciti".