tmw Entella, fatta per l'arrivo dal Milan del centrocampista Marco Brescianini

vedi letture

Operazione in ingresso praticamente definita per la Virtus Entella. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW il club ligure ha chiuso in questi minuti per l'arrivo in prestito dal Milan di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000.