tmw Entella, Gozzi: "Sempre grato a Boscaglia. Gli auguro il meglio a Palermo"

Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi ha voluto ringraziare il tecnico Roberto Boscaglia; che ieri ha risolto il proprio contratto e che andrà ad allenare il Palermo in Serie C, per quanto fatto in questi anni in Liguria: “Sarò sempre grato al tecnico Boscaglia e al suo staff per l'ottimo lavoro svolto, che ci ha permesso di tornare subito in serie B dopo una difficilissima ma entusiasmante cavalcata e di ottenere una sofferta salvezza in questa ultima stagione. Questi anni alla guida dell'Entella mi hanno insegnato che i cicli finiscono anche nell'arco di pochi anni e bisogna saperne cogliere i segnali al momento giusto, nell'interesse di tutte le parti. Auguro a Boscaglia e al suo staff di ottenere altri successi in una società importante come il Palermo che lo ha corteggiato a lungo e merita di tornare velocemente nel calcio che conta”.