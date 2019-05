TMW - Entella in B, ancora Gozzi: "Torniamo dove meritavamo di stare"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Gozzi, presidente della Virtus Entella ai microfoni della stampa esprime tutta la propria gioia per la B riconquistata al termine di un campionato segnato da tant eventi extracalcistici: “Mi viene in mente che non bisogna mai arrendersi, che è giusto così. Dopo un anno di sofferenza, di ingiustizie subite così pesanti, dopo un campionato così estenuante perché giocare cosi spesso è durissima e probabilmente saremmo andati in prima di oggi non meritavamo di non finire primi. Non passiamo per la differenza reti, ma perché siamo i più forti- complimenti al Piacenza che ci ha dato filo da torcere, ma è giusto che sia finita così e che l’Entella torni dove meritava di essere. - continua Gozzi - Vincere un campionato giocato in queste condizioni sarà ricordato negli annali, un po' di giustizia c’è e questa promozione premia una società che ce l’ha messa tutta per tornare dove meritava. I ragazzi sono stati guidati in maniera impeccabile da Boscaglia, che è un uomo di calcio e ha saputo dosare le forze e permetterci di arrivare qui. Lui sapeva che questa squadra poteva vincere il campionato e me l’ha sempre detto e alla fine ha avuto ragione. È stato difficilissimo tenere la squadra in tensione nei due mesi in cui non abbiamo giocato e lui è stato bravissimo. Nel finale siamo stati meno brillanti, la stanchezza si è fatta sentire come il nervosismo. Oggi potevamo segnare molti più gol e voglio fare i complimenti a Mancosu per la freddezza con cui ha segnato il gol vittoria nel finale, sono gol da campioni”.