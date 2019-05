TMW - Entella in Serie B, la gioia di Gozzi: “È il finale giusto”

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

“È il finale giusto”. Esordisce così il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi dopo la promozione in Serie B arrivato all’ultimo minuto dell’ultima gara di campionato con il sorpasso sul Piacenza. “Come l’ho vissuta? Soffrendo, ma ero positivo perché il segnale di Siena era troppo forte e non si poteva non cogliere”