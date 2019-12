Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Autore del gol del definitivo 2-0 contro l'Empoli, l'attaccante della Virtus Entella Manuel De Luca ha parlato in zona mista della gioia per la sua prima rete in Serie B: "È stata un'emozione fare il primo gol in B. Era tanto che lo cercavo".

Hai fatto più il Giuseppe De Luca oggi.

"Oggi non solo noi due attaccanti abbiamo fatto una grande partita ma tutta la squadra. Fra noi attaccanti c'è grande feeling. Ora pensiamo alla prossima gara a Perugia".

Guardate la classifica?

"No non la vediamo e sinceramente non l'ho ancora vista, ma pensiamo a partita dopo partita".