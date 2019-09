Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Manuel De Luca, attaccante della Virtus Entella, ha parlato in zona mista dopo la vittoria 3-2 sul Genoa in amichevole con una sua rete: "Sono arrivato in un ambiente bello, con un tecnico che sa far giocare la squadra e si è visto anche stasera. Stiamo lavorando tanto, facendo ciò che ci chiede il mister. Siamo carichi per il Frosinone. Battere il Genoa importante per il morale? Fa sempre piacere battere una squadra di Serie A. Il gruppo è molto unito e dobbiamo continuare così. Il gol? Mi sono trovato nell'occasione giusta e ho puntato a lavorare. Poi sta al mister decidere. Obiettivi di squadra? Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Personalmente sono al primo anno di Serie B e punto a crescere".