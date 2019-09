Fonte: Dall'inviato, Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista della Virtus Entella, Andrea Paolucci, ha analizzato così ai microfoni di TMW e degli altri media presenti in zona mista la sconfitta casalinga di stasera col Venezia: "Abbiamo preso un gol per una disattenzione, dobbiamo stare più attenti. Siamo andati in svantaggio, abbiamo cercato di recuperare e avuto occasioni, ma purtroppo non è andata come volevamo. Abbiamo comunque dato tutto per recuperarla".

Cosa vi lascia questo ko?

"Sappiamo che la Serie B è un campionato difficile, dobbiamo archiviare questa sconfitta in fretta e continuare a lavorare bene come stiamo facendo. Sono certo che ci potremo togliere delle soddisfazioni".

Cos'è mancato stasera?

"Un po' di attenzione, avremmo dovuto portare dalla parte nostra gli episodi. Stasera non ci siamo riusciti, ma andiamo avanti seriamente concentrandoci sul lavoro e sulla prossima gara".