tmw Entella, stretta finale per Morosini. Domani mattina può arrivare la fumata bianca

vedi letture

Entella molto attivo sul mercato in questi ultimi giorni di trattative. Oltre ai contatti con la SPAL per Davide Mazzocco, il club ligure, secondo quanto raccolto da TMW in queste ore sta portando avanti il forcing decisivo per Leonardo Morosini, trequartista del Brescia rientrato dal prestito semestrale dall'Ascoli. L'operazione dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo con la fumata bianca che potrebbe arrivare già nella mattinata di domani.